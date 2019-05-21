Foreign Policy предупредил о «неоимперском контроле» России над Арктикой

Запад не должен бояться российских военных учений в Арктике, но все же должен быть осторожен, пишет Foreign Policy.

Россия год за годом проводит арктические учения, с каждым разом Москва бьет рекорд по масштабам и сложности. Следующие российские учения дадут экспертам повод вновь говорить о новой холодной войне в Арктике, говорится в материале.

Несмотря на постоянную приверженность России сотрудничеству с другими государствами в арктическом регионе, Москва демонстрирует Западу свое намерение сохранить масштабное присутствие в Арктике.

Издание пишет, что Россия не готова укрепить «неоимперский контроль» над регионом в настоящий момент, но если бы захотела, то смогла бы реализовать эту программу.

Милитаризация Арктики стала проблемой эпохи холодной войны, но теперь в мире гораздо больше стимулов для сотрудничества, чем для конфликтов, пишет журнал. Арктические державы признают это и поэтому охраняют регион от напряженности между Россией и Западом.