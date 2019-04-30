В МИД заявили об откате на 30 лет из-за развала ДРСМД
В МИД России заявили, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности отбрасывает мировое сообщество на 30 лет назад, передает РИА «Новости».
Об этом сказал замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Рожков.
По его словам, ситуацию серьезно осложняет отсутствие ясности в ситуации с ДСНВ, срок действия которого истекает через два года.
Рожков добавил, что Вашингтон в очередной раз показал, как отказывается от договоренностей, которые связывают США руки.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из ДРСМД является «первым шагом» на пути к гонке вооружений.