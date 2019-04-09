Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге

Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА «Новости».

Учебная тревога проводится в рамках проверки за зимний период обучения.

«В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы», — сообщили в ЧФ.

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Отмечается, что летчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях, а также выполнили фигуры высшего пилотажа.

Уточняется, что в учениях приняли участие самолеты-разведчики Су-24МР и фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и транспортные Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.