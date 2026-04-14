Музыканты признались, что активно используют ИИ в творчестве

Звук: около 61% музыкантов используют ИИ в творчестве
Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал частью повседневной работы для музыкантов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе Звук.

Согласно результатам опроса, 85% артистов уже имеют опыт работы с ИИ, а 61% пользуются такими инструментами регулярно. Среди респондентов — 77% артистов или исполнителей, 66% сонграйтеров, 32% продюсеров и битмейкеров, 24% звукорежиссеров.

По словам опрошенных, чаще всего нейросети помогают не в музыке, а в визуальном контенте. Среди музыкантов 66% чаще всего генерируют обложки треков, 37% — создают видеоконтент, 32% — пишут посты для соцсетей.

«Музыкальная индустрия переходит из эпохи дефицита контента в эпоху его избытка. Искусственный интеллект — не замена артисту, а новая инфраструктура», — отметили аналитики Звука.

В музыкальном продакшене ИИ зачастую применяют для генерирования мелодий (50%), создания вокала (43%), аранжировки (38%) и обработки готового звука (32%).

Несмотря на активное внедрение ИИ, в полную замену людей верят лишь 8% опрошенных. Почти половина (47%) считают, что нейросети возьмут на себя только часть задач, а 45% уверены — полноценной замены не произойдет.

Ранее композитор посоветовал слушать классику для улучшения эмоционального интеллекта.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
