В минкульте Крыма заинтересовались сносом полуротонды в Алуште

Минкульт Крыма проверяет законность сноса полуротонды в Алуште
Трифонов Андрей/commons.wikimedia.org

Минкульт Крыма проводит проверку по факту сноса главного курортного символа Алушты — полуротонды на набережной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент ведомства, отвечающий за госохрану культурного наследия.

В публикации отмечается, что изначально планировалось провести реставрацию объекта, которая была приурочена к 75-летию с момента возведения полуротонды в 1951 году. Распоряжение об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов. С компанией-подрядчиком из Симферополя ООО «СК «Правильный вектор»» был заключен госконтракт стоимостью 10 млн рублей.

В марте полуротонда была снесена экскаватором, что вызвало возмущение местных жителей, а также критику специалистов.

В Алуштинском историко-краеведческом музее посчитали, что архитектурный символ курортного города безвозвратно утрачен. В администрации Алушты заверили, что каркасная основа колонн полностью проржавела, их можно было только снести и установить полную копию из того же материала.

В департаменте государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма при этом заявили, что по плану проекта демонтаж конструкции должен был производиться вручную, а не с помощью спецсредств.

До этого сообщалось, что памятник писателю Александру Солженицыну уберут с Корабельной набережной во Владивостоке по просьбе руководства Тихоокеанского флота. Скульптуру сочли «не подходящей тематике»

Ранее Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего НИИ в Петербурге.

 
