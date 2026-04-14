Сибиряк избивал падчерицу и пасынка веником и шнуром от телефона после ссор с женой

Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области мужчина избивал приемных детей подручными средствами, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный СУ СКР.

Уголовное дело об истязании малолетних возбудили в отношении 31-летнего Андрея М. Его обвиняют в истязании девятилетней падчерицы и четырехлетнего пасынка с января 2024-го по июль 2025 года.

Мужчина познакомился с матерью детей в 2023 году, вскоре они поженились и поселились в квартире ее отца в Искитиме. Семья жила благодаря временным заработкам Андрея и пенсии по инвалидности, которую получала женщина. При этом в доме регулярно вспыхивали скандалы — супруги злоупотребляли алкоголем, дрались и применяли к детям силу.

Прошлым летом соседи вызвали полицию во время очередной семейной ссоры, после чего детей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН) «Снегири». По версии следствия, обвиняемый избивал маленьких брата и сестру рукой, ремнем, шнуром от телефона и веником. Из-за побоев малыши ходили в синяках и ссадинах.

Мать не вмешивалась, а иногда и сама поднимала руку на сына и дочь. Женщина также предстанет перед судом, но сейчас она находится на лечении.

Ранее мать, тушившая сигареты о лицо дочери, отделалась условным сроком.

 
