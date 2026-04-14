Посольство РФ: Зеленский едет в Норвегию за деньгами на кровопролитие

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Норвегию для «выпрашивания денег на кровопролитие». Об этом посольство России в скандинавской стране заявило газете Nettavisen.

«Зеленский, очевидно, приезжает в Осло, чтобы выпрашивать деньги на продолжение кровопролития, которое позволяет ему и его окружению оставаться у власти», — сказали дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули, что Норвегия вышла на второе место «в списке доноров киевского режима», но большая часть этих ассигнований «оседает в карманах украинских коррупционеров». Страна, которая ранее имела репутацию посредника и миротворца, теперь ассоциируется с двойными стандартами в области международного права, отметили в посольстве.

Как пишут норвежские источники, Зеленский в Осло встретится с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стёре, который назвал Украину важным партнером, вносящим свой вклад в укрепление безопасности его страны.

Ранее сообщалось, что Норвегия до сих пор не передала Украине обещанные истребители.