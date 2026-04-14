В США рассказали о первых сутках блокады Ормузского пролива

CENTCOM: за 24 часа ни одно судно не прорвало военно-морскую блокаду Ормуза
За первые сутки блокады Ормузского пролива со стороны США через него не прошло ни одно судно. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«За первые 24 часа ни одно судно не прорвало американскую блокаду, а шесть торговых судов по требованию американских военных развернулись и вернулись в иранский порт в Оманском заливе», — говорится в сообщении.

Блокада вступила в силу в понедельник утром после провала мирных переговоров между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранскими официальными лицами в Исламабаде.

Центральное командование США, которое курирует военную деятельность США на Ближнем Востоке, выпустило уведомление для моряков, в котором сообщалось, что блокада иранских портов будет распространяться на «всю иранскую береговую линию» и будет применяться ко всем судам «независимо от флага». Там также заявили, что в обеспечении блокады задействованы более десятка военных кораблей, свыше 100 истребителей и самолетов-разведчиков, а также более 10 000 военнослужащих.

Свободный проход через Ормузский пролив был одним из ряда «красных линий», на которые Иран не согласился в ходе переговоров, состоявшихся на выходных, заявил американский чиновник.

14 апреля газета The New York Times сообщила, что нескольким судам удалось пройти через этот морской путь. Речь идет о сухогрузе Christiana под флагом Либерии и танкере для перевозки метанола Elpis.

Ранее МВФ оценил последствия блокады Ормузского пролива.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
