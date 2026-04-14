Жительнице ДНР дали более 20 лет колонии за госизмену

ФСБ: жительницу Волновахи в ДНР приговорили к 22 годам колонии за госизмену

В Донецкой народной республике осудили на 22 года жительницу Волновахи по статье о государственной измене. Об этом сообщили в местном Управлении Федеральной службы безопасности, передает РИА Новости.

«Женщина по заданию СБУ следила за руководителем ведомства (начальником ГУФСИН России по ДНР — ред.), самостоятельно изготовила взрывное устройство с поражающими элементами и намеревалась осуществить его дистанционный подрыв по пути следования начальника Донецкого ГУФСИН», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что Виктория Котляр была признана Южным окружным военным судом виновной еще по нескольким уголовным статьям, помимо госизмены. Кроме того, ее приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Уточняется, что срок женщина будет отбывать в колонии общего режима.

До этого в Пензе дали 13 лет местному жителю, передавшему данные украинской разведке. Инцидент произошел в мае 2024 года. Пензенец в переписке с человеком, представившимся военным Главного управления разведки Минобороны Украины, раскрыл ему сведения о местном оборонном предприятии. Отмечается, что эти данные составляют служебную тайну в области обороны и могут быть использована против безопасности России. Незаконные действия мужчины пресекли сотрудники органов безопасности.

