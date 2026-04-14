Композитор посоветовал слушать классику для улучшения эмоционального интеллекта

Композитор Тургут Николя Габриэль посоветовал слушать классическую музыку, чтобы тренировать эмоциональный интеллект. Своим мнением эксперт поделился с «Газетой.Ru».

«Даже нескольких минут вдумчивого прослушивания хватает, чтобы ритм вашего сердца слился с ритмом мелодии. После этих коротких пауз мир становится объемнее, а люди — понятнее», — поделился Габриэль.

Эксперт пояснил, что человек, который регулярно вслушивается в глубокие произведения, со временем начинает замечать совершенно разные эмоции за одной и той же фразой.

«Когда мы вслушиваемся, то незаметно тренируем способность удерживать в голове сразу несколько точек зрения. А умение представить, что чувствует твой собеседник, — одно из главных качеств эмоционально зрелого человека», — отметил он.

По словам композитор, эмоциональный интеллект — это мышца, и музыка остается одним из лучших способов ее тренировать.

«Отношения в любом коллективе могут качественно измениться, если бы люди научились слушать друг друга так же внимательно и доверчиво, как слушают любимую музыку», — резюмировал Габриэль.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!