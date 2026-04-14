Стало известно, принял ли Овечкин решение по своему будущему в НХЛ

Овечкин еще не принял решение по своему будущему в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще не принял решение по своему будущему в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом «Матч ТВ» рассказал источник из близкого окружения игрока.

«Александр на самом деле ещё не принял решение, останется ли он в «Вашингтоне». Есть очень много факторов, которые на это влияют. То, что сообщают сейчас о готовом контракте с «Кэпиталз» — просто спекуляция на фактах», — сказал источник.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

