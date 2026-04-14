Задержан предполагаемый глава уральской ОПГ «Вахрушевские»

Baza: задержали предполагаемого главу челябинской банды Вахрушевские Вахрушева
Задержан предполагаемый глава челябинской организованной преступной группировки (ОПГ) «Вахрушевские» — Александр Вахрушев. Его подозревают в вымогательстве, сообщает Telegram-канал Baza.

«Александра Вахрушева задерживали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. Он попал под подозрение после задержания Артака Варосяна, которого связывают с другой ОПГ — «Артаковские». Во время обысков в доме последнего были изъяты драгоценные металлы. По версии следствия, они были добыты преступным путем на ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»)», — сказано в посте.

Главу «Вахрушевских» подозревают в вымогательстве. Сама ОПГ причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, включающих незаконный оборот драгметаллов, в том числе на ПАО «ЮГК».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Вахрушева могут заключить под стражу.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигуранта и его ранее задержанных сообщников, избрании ему меры пресечения, а также установлению его преступных связей в органах государственной власти и правоохранительных структурах региона», — сказали агентству.

Варосяна суд Челябинска арестовал в ноябре прошлого года.

Ранее россиян задержали за присвоение 44 млн рублей выплат участникам СВО.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
