Киев пообещал без спроса России действовать в Черном море с НАТО

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Украина и НАТО решили действовать вместе в акватории Черного моря без разрешения российской стороны. Об этом сообщает «112 Украина».

Климкин отметил, что украинская сторона около четырех месяцев вела переговоры с НАТО. По его словам, Украина и альянс решили не интересоваться мнением России.

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«Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать, говорить: это можно, а это нельзя», — заявил Климкин.

Глава МИД Украины подчеркнул, что страна не будет спрашивать разрешения России вести «наблюдение с моря, с воздуха и из космоса».

Ранее сообщалось, что ракетные стрельбы прошли в Черном море.