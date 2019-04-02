Руководство «Укроборонпрома» проверят на полиграфе
Президент Украины Петр Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Порошенко также поручил передать результаты проверки контрразведке Службы безопасности Украины или в правоохранительные органы.
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Как отмечается, президент Украины призвал, в частности, проверить тех, кто отвечает за финансовую деятельность концерна.
Ранее сообщалось, что Порошенко поручил провести аудит «Укроборонпрома» из-за хищений.