Руководство «Укроборонпрома» проверят на полиграфе

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Президент Украины Петр Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Порошенко также поручил передать результаты проверки контрразведке Службы безопасности Украины или в правоохранительные органы.

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Как отмечается, президент Украины призвал, в частности, проверить тех, кто отвечает за финансовую деятельность концерна.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил провести аудит «Укроборонпрома» из-за хищений.