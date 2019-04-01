Члены НАТО обсудят, «что еще сделать в Черном море»

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Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон рассказала, что главы МИД стран блока проведут встречу для обсуждения военного присутствия в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, встреча намечена на 3 и 4 апреля.

«Мы будем обсуждать, что мы можем еще сделать в Черном море», — сказала Хатчисон.

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Она добавила, что речь пойдет в том числе о расширении наблюдения в регионе и увеличении количества кораблей альянса.

Ранее сообщалось, что два корабля НАТО зашли утром 1 апреля в одесский морской порт.