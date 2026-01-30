Москва направила ноту Берлину по задержанию россиянина

Россия направила Германии ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в связи с обвинением в поставке гуманитарных грузов на Донбасс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

В январе немецкая генпрокуратура поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции произвести задержание Абаджана, которого обвинили в поставке на Донбасс гуманитарных грузов.

«Нотой запросили у Берлина объяснение, кто на каком основании вынес подобное определение», — сказала Захарова.

Москва потребовала от Берлина обеспечить незамедлительный консульский доступ к Абаджану для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов. МИД РФ держит вопрос в поле самого пристального внимания, подчеркнула дипломат.

Также 22 января стало известно, что посла России в ФРГ вызвали в МИД Германии, где ему выразили протест в связи с задержанием немецкими правоохранительными органами гражданки ФРГ и Украины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах РФ. Также ему заявили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства, якобы являвшегося ее куратором.

Ранее в Германии назвали одно условие для восстановления отношений с Россией.