Петербургский подросток выстрелил девушке в лицо

В Петербурге подросток устроил стрельбу и попал в лицо девушке

В Петербурге 16-летний подросток выстрелил в лицо 22-летней девушке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 января у торгового центра на Гражданском проспекте. Юноша выстрелил в лицо девушке из пневматического оружия, она получила ранение щеки. Пострадавшая обратилась к врачам, ей оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Северного проспекта, который не учится и не работает. Подросток утверждает, что все произошло случайно — он стрелял в разные стороны, а пуля отрикошетила и попала в прохожую.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания.

Ранее подросток выстрелил сверстнику в ухо из сигнального пистолета.