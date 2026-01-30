Стало известно, когда прояснится возможность компромисса по Украине

Уитакер: скоро прояснится, придут ли РФ и Украина к компромиссу по территориям

В ближайшие недели и дни станет понятно, придут ли Россия и Украина к соглашению по территориальному вопросу, заявил телеканалу Newsmax постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Отрывок из эфира он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Я полагаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет», — сказал Уитакер.

В посте он также написал, что президент Трамп является «единственным лидером», способным усадить за стол переговоров Россию и Украину.

«Мы всегда знали, что эти переговоры будут непростыми, и администрация США полна решимости положить конец кровопролитию», — отметил он.

23 и 24 января в Абу-Даби прошла встреча представителей Россией, США и Украиной, на которых обсуждалось урегулирование конфликта. Переговоры должны продолжиться 1 февраля, однако на них не приедут представители США.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказывал, что сторонам осталось согласовать только территориальный вопрос, однако прогресс по данному вопросу он назвал «ограниченным», подчеркнул он. Газета The Washington Post написала, что принести прогресс по территориальному вопросу может встреча президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

28 января помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Зеленский официально приглашен в Москву на переговоры с президентом России. Сам Зеленский отказался от визита в столицу России, назвав его «невозможным».

Ранее на Украине заявили о потере надежд на скорый мир.