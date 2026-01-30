Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, когда прояснится возможность компромисса по Украине

Уитакер: скоро прояснится, придут ли РФ и Украина к компромиссу по территориям
Marta Fiorin/Reuters

В ближайшие недели и дни станет понятно, придут ли Россия и Украина к соглашению по территориальному вопросу, заявил телеканалу Newsmax постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Отрывок из эфира он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Я полагаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет», — сказал Уитакер.

В посте он также написал, что президент Трамп является «единственным лидером», способным усадить за стол переговоров Россию и Украину.

«Мы всегда знали, что эти переговоры будут непростыми, и администрация США полна решимости положить конец кровопролитию», — отметил он.

23 и 24 января в Абу-Даби прошла встреча представителей Россией, США и Украиной, на которых обсуждалось урегулирование конфликта. Переговоры должны продолжиться 1 февраля, однако на них не приедут представители США.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказывал, что сторонам осталось согласовать только территориальный вопрос, однако прогресс по данному вопросу он назвал «ограниченным», подчеркнул он. Газета The Washington Post написала, что принести прогресс по территориальному вопросу может встреча президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

28 января помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Зеленский официально приглашен в Москву на переговоры с президентом России. Сам Зеленский отказался от визита в столицу России, назвав его «невозможным».

Ранее на Украине заявили о потере надежд на скорый мир.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!