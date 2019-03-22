За неделю 21 летательный аппарат провел разведку у границ России

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За неделю разведку у границ России провел 21 летательный аппарат. Об этом сообщает газета «Красная звезда», официальный печатный орган российского Министерства обороны.

Отмечается, что дежурные силы ПВО четыре раза поднимали свои самолеты, чтобы не допустить пересечения границ страны. В газете подчеркнули, что воздушное пространство России не было нарушено.

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В издании не уточнили, какие летательные аппараты вели разведку. Также неизвестно, в каких регионах России проводилась разведка и какие страны ее выполняли.

Ранее сообщалось о том, что за неделю 19 летательных аппаратов провели разведку у границ России.