«Увязнут в грязной работе»: Foreign Affairs о том, каким будет вторжение США в Венесуэлу

У Соединенных Штатов есть четкая цель в Венесуэле: смена режима, восстановление демократии и верховенства права, пишет Foreign Affairs.

Но санкции, международная изоляция и внутреннее давление не привели к прорыву, и теперь появились идеи о военной интервенции США. У Вашингтона два варианта применения силы: кампания точечных ударов или полномасштабное вторжение, пишет FA.

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Для успеха точечные удары должны быть нацелены на уничтожение инфраструктуры безопасности, а также военную и экономическую инфраструктуры режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом американцам необходимо убедить военных отвернуться от Мадуро и исключить репрессии народа со стороны венесуэльских властей. По оценке издания, такая операция «может занять годы», учитывая размеры страны и ее военную мощь. Так, население Венесуэлы составляет 33 млн человек на территории, вдвое превышающей территорию Ирака.

Несмотря на то, что точечная кампания обычно рассматривается как более легкая и безопасная альтернатива вторжению, есть две две операции, которые говорят об обратном. Так, участие в точечных кампаниях в Ливии в 2011 году и в Югославии в 1999 году говорят об их непредсказуемом характере и небольшой способности приводить к политическим результатам.

Даже если поначалу все пойдет хорошо, американские войска, скорее всего, на долгие годы увязнут в грязной работе по поддержанию мира и восстановлению демократических институтов, пишет журнал. В вооруженных силах страны состоят 160 тыс. человек, а военизированные формирования вместе с «криминальными группировками» насчитывают еще около 100 тыс. членов.

При точечном военном вмешательстве от США потребуется выполнение операций в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечает издание. Военно-морскому флоту США необходимо будет разместить авианосец у побережья Венесуэлы, чтобы закрыть воздушное пространство и ударить по критически важной инфраструктуре. ВМФ также придется задействовать группу линкоров и, возможно, подводных лодок, чтобы иметь возможность запустить непрерывный поток ракет «Томагавк» по военным целям, таким как авиабазы, объекты противовоздушной обороны, а также центры связи и управления.

Вашингтону также потребуется развернуть боевые самолеты и беспилотники, либо с авианосца, либо на территории союзника. Наконец, силы США, вероятно, будут использовать кибероружие для того, чтобы разрушить обороноспособность Венесуэлы.