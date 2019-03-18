Россияне откопали танк Т-34 на Голанских высотах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/833/10662833/upload-IMG_0715-pic905-895x505-37925.jpg">

Российские военные в районе линии разграничения между Израилем и Сирией у Голанских высот откопали советский танк Т-34, рассказал РИА «Новости» командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев.

По словам Нумахаджиева, танк был обнаружен, когда российские военные занимались обустройством поста в этом районе. Он добавил, что Т-34 был вкопан в землю «по башню», а стоял в этом месте — с 1973 года.

Реклама

«Мы не могли мимо этого пройти накануне 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы», — сказал Нумахаджиев.

Он не уточнил, что военные собираются делать с танком.

Ранее сообщалось, что Лаос передал России 30 танков Т-34.