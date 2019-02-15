Министры обороны США и Британии обсудили «пагубную деятельность» России

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Представитель Пентагона Эрик Пэхон рассказал, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в ходе встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в Брюсселе обсудили вопросы обороны и якобы исходящие от России угрозы, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны побеседовали о борьбе с «пагубной деятельностью» России и защите телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности НАТО от китайских манипуляций.

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Также в ходе встречи Шанахан и Уильямсон обсудили широкий круг оборонных вопросов, подчеркнув важность единства североатлантического альянса.

Ранее глава британского минобороны заявил, что «Россия должна поплатиться».