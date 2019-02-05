СМИ назвали Курилы идеальным местом для ракет США

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Четыре российских острова Курильской гряды станут идеальным местом для размещения ракет США. Об этом сообщает Japan Business Press.

По данным портала, речь идет о российских островах, на которые претендует Япония.

Как отмечается, эти острова подходят для размещения американских ракет за счет своего географического положения.

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При этом подобная мера якобы укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной» территорией Японии.