Климкин рассказал, как Турция поможет армии Украины

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду на то, что Турция предоставит украинской армии помощь на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы об этом разговариваем. Речь идет о серьезных суммах, серьезных направлениях», — сказал Климкин.

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По его словам, Турция может предоставить Украине помощь в «ближайшие годы».

Однако, Климкин не уточнил, о какой помощи идет речь.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко разрешил минобороны Украины напрямую закупать оружие из-за рубежа.