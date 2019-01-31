«Это была игра»: в МИД России рассказали. когда США приостановят действие ДРСМД

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Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о наступлении фазы, когда Соединенные Штаты прекращают исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По словам дипломата, скорее всего, это произойдет на ближайшее выходные, 2 и 3 февраля.

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«США сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум, соответственно, я делаю вывод, что США и не рассчитывали ни на какое решение, а все это была игра», — сказал Рябков.

Он добавил, что ответственность за происходящее лежит на американской стороне, так как Соединенные Штаты заняли деструктивную позицию.

Ранее Рябков заявил, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия.