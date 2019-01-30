Рябков рассказал о понижении порога использования ядерного оружия

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече «ядерной пятерки» в Пекине.

Он также добавил, что Россия наблюдает снижение стратегической стабильности в мире на фоне попыток раскачать архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями.

Ранее Россия напомнила членам НАТО об ответственности за ДРСМД.