Россия напомнила членам НАТО об ответственности за ДРСМД

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Российская сторона напомнила государствам-членам НАТО об их ответственности за судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

По его словам, это произошло на заседании Совета Россия — НАТО, которое прошло в Брюсселе.

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«Я думаю, что солидарность в рамках НАТО, которая сегодня проявилась в полной мере, будет, конечно же, мешать и дальше. Тем не менее свою ответственность за судьбу этого документа и за ситуацию с безопасностью в Евроатлантике страны НАТО должны понимать в полной мере», — сказал Рябков.

Он добавил, что представители России пытались разъяснить это в ходе заседания.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО рассказал о шансах спасти ДРСМД