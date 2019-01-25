Россия напомнила членам НАТО об ответственности за ДРСМД
Российская сторона напомнила государствам-членам НАТО об их ответственности за судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.
По его словам, это произошло на заседании Совета Россия — НАТО, которое прошло в Брюсселе.
«Я думаю, что солидарность в рамках НАТО, которая сегодня проявилась в полной мере, будет, конечно же, мешать и дальше. Тем не менее свою ответственность за судьбу этого документа и за ситуацию с безопасностью в Евроатлантике страны НАТО должны понимать в полной мере», — сказал Рябков.
Он добавил, что представители России пытались разъяснить это в ходе заседания.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО рассказал о шансах спасти ДРСМД