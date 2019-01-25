WSJ признала смену лидера в воздухе из-за ЗРК С-400

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/12021979/RIAN_3273126.HR-pic905-895x505-67743.jpg">

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 — это «новый железный занавес» Москвы, который угрожает американскому воздушному господству, пишет The Wall Street Journal.

Американская газета называет ЗРК С-400 «смертоносным воздушным щитом», который не только угрожает американским военным, но и заставляет Вашингтон задуматься и переосмыслить свой титул бесспорного мирового превосходства в воздухе.

Реклама

Так, радары С-400 могут обнаружить самые современные боевые самолеты, обладающие технологией малозаметности. Несмотря на то, что С-400 еще не был испытан в бою, его радары ранее спугнули самолеты коалиции во главе с США в Сирии, отмечается в материале.

«Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился», — сказал Элбридж Колби, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности.

Пентагон признавал ранее, что размещенный комплекс С-400 в Сирии заставил внести коррективы в воздушные операции американской коалиции.

Тем не менее, несмотря на значительные инвестиции в оборону, военно-воздушные силы и военно-морские силы России значительно отстают от вооруженных сил США и Китая, говорится в материале.