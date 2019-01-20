«Не простим врага»: Порошенко сделал заявление про аэропорт Донецка

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка, передает УНИАН.

Президент заверил, что Украина никогда не забудет героического подвига защитников Донецкого аэропорта и «не простит врага».

«Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг... Никогда не забудем героического подвига и не простим врага. И не изменим того, во что верим и за что боремся», — заявил Порошенко.

Ранее на Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе.