«Не простим врага»: Порошенко сделал заявление про аэропорт Донецка
Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка, передает УНИАН.
Президент заверил, что Украина никогда не забудет героического подвига защитников Донецкого аэропорта и «не простит врага».
«Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг... Никогда не забудем героического подвига и не простим врага. И не изменим того, во что верим и за что боремся», — заявил Порошенко.
Ранее на Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе.