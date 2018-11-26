Аксенов назвал цели провокации Украины в Керченском проливе

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что целью нарушения тремя украинскими кораблями границы России в Керченском проливе является представление России агрессором.

По мнению Аксенова, украинское командование изначально рассчитывало на то, что российские пограничники потопят суда-нарушителей, из-за чего разразится мировой скандал.

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«Цель простая: путем данной провокации выставить Российскую Федерацию в роли агрессора. Будто это была наша инициатива и наша ответственность. Соответственно, все понимали, что в данном случае меры примут пограничники», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что профессиональные действия российских пограничников позволили избежать ненужных жертв и сохранили жизни экипажам военных судов.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.