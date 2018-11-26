Опубликована запись переговоров российских пограничников и украинских военных

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Украинское издание Liga.net опубликовало аудиозаписи переговоров российских пограничников и украинских моряков в Керченском проливе.

На всех записях переговоры ведут мужчины.

«Немедленно застопорите ход, иначе открою по вам огонь. Прием», — говорится на первой записи.

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На одной из следующих записей украинское судно просит помощи и сообщает о наличии раненых.

Ранее сообщалось, что все корабли и суда военно-морских сил Украины были подняты по тревоге после того, как ФСБ России задержала корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».