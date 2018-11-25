Порошенко приказал информировать ООН и G7 о ситуации в Керченском проливе

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Президент Украины Петр Порошенко поручил проинформировать государства «большой семерки» и Совет Безопасности ООН о ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Администрации украинского президента.

В администрации назвали происходящее «актом агрессии, направленным на... эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива». В пресс-службе также подчеркнули, что действия российской стороны требуют жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции.

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«С этой целью Президент Украины находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО. Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны «Большой семерки» и членов Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керченском проливе.