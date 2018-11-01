МИД: у Москвы и Минска есть возможности для реагирования на размещение базы США в Польше

Замглавы российского МИДа Александр Грушко сказал, что у Москвы и Минска есть военно-технические возможности для того, чтобы отреагировать на размещение американский военной базы на польской территории, передает РИА «Новости».

По словам Грушко, возможности России и Белоруссии позволяют эффективно отреагировать на размещение базы. При этом это не будет затратным.

Реклама

«У нас есть весь спектр военно-технических возможностей», — сказал Грушко.

Ранее СМИ сообщили, что Россия может расценить размещение американской военной базы «Форт Трамп», которую планируется построить в Польше, как демонстративную угрозу из-за непосредственной близости к границе, что в конечном итоге может испортить отношения между Москвой и Вашингтоном.