Российские ракетоносцы выполняют полет рядом с территорией учений НАТО

Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 совершают плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в день начала учений НАТО в регионе, передает РИА «Новости».

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания», — сообщили в Министерстве обороны.

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Отмечается, что общая продолжительность полета должна будет составлять около 10 часов, после чего экипажи вернутся на аэродром базирования.

Ранее СМИ назвали учения НАТО в Норвегии «предупреждающим сигналом России».