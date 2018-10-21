В МИД допустили «военно-технический ответ» на выход США из договоров

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал, как Россия ответит на выход Соединенных Штатов из международных соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, в этом случае российская сторона вынуждена будет принять ответные меры, которые могут иметь и военно-технический характер. Он подчеркнул, что до таких шагов доходить не хотелось бы.

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«Топорная и грубая американская политика вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности», — сказал Рябков.

Ранее призывавший Россию «заткнуться» британский министр поддержал выход США из ДРСМД.