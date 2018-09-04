США хотят провести отдельное заседание Совбеза ООН по Идлибу

США планируют провести отдельное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе, передает РИА «Новости».

Об этом заявила постпред США Никки Хейли.

По ее словам, даты пока обсуждаются.

«Мы хотим провести отдельное заседание Совбеза по Идлибу, мы сейчас согласовываем расписание для этой встречи», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что истребители ВКС России на на северо-западе Сирии наносят удары по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.

Уточняется, что бомбардировке подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.