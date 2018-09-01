В ДНР сообщили о летающей на линии соприкосновения авиации ВСУ

На линии соприкосновения самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины была замечена авиация украинский вооруженных сил. Об этом сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов, передает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, таким образом Киев хотел спровоцировать ополченцев на нарушение режима прекращения огня.

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«Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — отметил Кононов.

Он также сообщил, что исполнять обязанности главнокомандующего после гибели Александра Захарченко будет нынешний и.о. главы республики Дмитрий Трапезников.

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв. В результате него погиб глава ДНР Александр Захарченко и тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.