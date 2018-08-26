В Госдуме отреагировали на возможную подготовку сюжета о «химатаке» в Идлибе

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT сообщение о возможном намерении «Белых касок» снять сюжет про «химатаку» в населенном пункте Кафер-Зайта в сирийском Идлибе.

«Если это правда, то это совершенно непорядочный жест со стороны наших западных коллег. Фальсификация фактов в угоду политической воле совершенно неприемлема в международных отношениях. Если подобные методы будут применяться, то мы со своей стороны приложим максимум усилий для разоблачения этого подхода», — сказал он.

Ранее сообщалось, что, по словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе в течение двух суток.