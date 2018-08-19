На Украине высмеяли «новинки» украинской армии

РИА «Новости»

Украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники армии Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинскую военную технику, которая будет участвовать в параде ко Дню независимости страны, не стоит выставлять на всеобщее обозрение.

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Он также добавил, что «новая» украинская САУ «Богдана» недоработана, а танки Т-64 были сняты с производства в 1987 году.

Дубинский подчеркнул, что украинские Т-84 «Оплот» и «Ятаган» существуют в единственных экземплярах.

Ранее сообщалось, что в Киеве ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр на репетиции парада.

Как отмечалось, зенитный ракетный комплекс въехал в бизнес-центр на репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.