На Украине высмеяли «новинки» украинской армии

Украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники армии Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинскую военную технику, которая будет участвовать в параде ко Дню независимости страны, не стоит выставлять на всеобщее обозрение.

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Он также добавил, что «новая» украинская САУ «Богдана» недоработана, а танки Т-64 были сняты с производства в 1987 году.

Дубинский подчеркнул, что украинские Т-84 «Оплот» и «Ятаган» существуют в единственных экземплярах.

Ранее сообщалось, что в Киеве ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр на репетиции парада.

Как отмечалось, зенитный ракетный комплекс въехал в бизнес-центр на репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.