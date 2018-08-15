В Пентагоне объяснили необходимость космических войск угрозой от России и Китая

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США нуждаются в космических войсках для защиты своих спутников от России и Китая, сообщает The Washington Post.

Мэттис уточнил, что США не планируют размещать оружие в космосе.

«Мы только хотим показать, что сможем защитить наши спутники в космосе. Однако, если кто-то попытается выйти в космос с военными задачами, мы не будем сидеть, сложа руки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс представил в Пентагоне план по созданию новой ветви в ВВС США — космических сил, которое направлено на сдерживание России и Китая.