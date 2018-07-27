Глава минобороны ФРГ усомнилась в наличии у Трампа четкой стратегии в отношении России

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Возглавляющая немецкое минобороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что у американского лидера Дональда Трампа отсутствует четкая стратегия в отношении российской стороны. Об этом пишет Spiegel.

По словам фон дер Ляйен, проблема состоявшейся встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заключается в том, что никто не имеет представления о том, что обсуждалось на саммите и какие договоренности были достигнуты.

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«Ясную стратегию американского президента в отношении России после встречи нельзя распознать», — заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен считает, что на встрече Путин попытался скрыть слабость российской экономики, заняв позицию важного игрока на мировой арене.

Ранее СМИ сообщили, что шаг президента США Дональда Трампа навстречу президенту России Владимиру Путину закрепляет новый мировой порядок, и теперь Трамп изменил глобальные понятия друзей и врагов.