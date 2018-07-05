«Известия»: Су-57 получит сверхдальнобойную ракету Р-37М

Минобороны России завершают испытания сверхдальнобойной ракеты класса «воздух–воздух» Р-37М. Об этом пишут «Известия».

Ракета поступит на вооружение перехватчиков МиГ-31, истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35, а также перспективного истребителя пятого поколения — Су-57.

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Как рассказали в ведомстве, Р-37М — это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, которая разработан в 1980-х годах. Она оснащена головкой самонаведения и может поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 км.

Масса ракеты составляет более 500 кг, осколочно-фугасная боевая часть весит 60 кг. При этом, отмечает газета, тактико-технические характеристики Р-37М не раскрываются.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии‍.