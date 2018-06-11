ВМС США во главе с «Гарри Трумэном» вернулись в Средиземное море для борьбы с ИГ

Ударная группа военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэном» вернулась в восточный район Средиземного моря, чтобы продолжить наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась для борьбы с ИГ», — приводятся на сайте слова командующего группой контр-адмирала Юджина Блэка.

Реклама

Он также отметил, что данный маневр дает «мощный сигнал» союзникам о том, что Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и всюду, где существует угроза терроризма.

Ранее сообщалось, что ракетный фрегат России «Ярослав Мудрый» следит за атомным авианосцем США «Гарри Трумэн» в Средиземном море.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.