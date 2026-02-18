Размер шрифта
Общество

«Снежный коллапс»: в Москве ожидают новый рекорд по количеству осадков

Синоптик Позднякова: 19 февраля в Москве установится новый рекорд по снегопадам
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве 19 февраля ожидается резкое изменение погоды – город накроет настоящий снежный коллапс, будет установлен новый рекорд по объему выпавших осадков. Об этом в беседе с RT сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ждём снежный коллапс. Погоду завтра будет определять южный циклон. Он довольно мощный и быстро перемещается по европейской территории России», — уточнила синоптик, добавив, что столичный регион окажется около центра циклона, на фоне чего и ожидается обрушение сильных снегопадов.

Начнется после двух-трех часов ночи, причем он будет сопровождаться метелью. К утру ожидается выпадение не менее 5 мм осадков, а днем погода станет еще более непредсказуемой, снегопады усилятся и накроют практически всю территорию Москвы и Московской области, предупредила Позднякова. Это приведет к созданию снежных заносов на дорогах, метель сохранится и в дневные часы, будет дуть ветер от 12 до 17 м/с.

В то же время вместе с циклоном придет потепление – температура воздуха не упадет ниже -5…-7 градусов, пообещала синоптик. Однако она добавила, что с учетом ветра, метели и влажности погода будет ощущаться холоднее. В целом предстоящие сутки в столичном регионе станут рекордными по объему осадков, заключила Позднякова.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что Москву ожидают самые большие за всю зиму сугробы.
 
