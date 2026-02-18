Размер шрифта
В Госдуме ответили Зеленскому на очередное предложение по Донбассу

Депутат Чепа: Зеленский ищет лазейки, предлагая РФ тоже вывести армию с Донбасса
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности вывести ВСУ из Донбасса, если Россия поступит так же, свидетельствует о том, что Киев ищет лазейки из сложившейся сложной ситуации в переговорах по решению конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Судя по всем заявлениям, последние два-три месяца Зеленский шарахается от одной крайности в другую крайность. Мы видим, что в любом случае он все больше понимает, что пути другого у него не будет. Он ищет какие-то лазейки из сложившейся для него сложной ситуации. Это еще раз говорит, что наша последовательная позиция, наших переговорщиков, она правильная», — подчеркнул парламентарий.

По словам Чепы, Россия не упускает из виду соответствующие предложения со стороны Киева, однако, отметил депутат, «свои доводы доказываем с 2014 года, и правда будет за нами».

Зеленский на фоне продолжающихся переговоров в Женеве по урегулированию на Украине заявлял, что готов обсудить вывод войск с территории Донбасса, при этом он призвал Москву отвести свои вооруженные силы на «эквивалентное расстояние», отвергнув в очередной раз претензии России на суверенитет над регионом.

Ранее Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной.
 
