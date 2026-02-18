Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

В мозге выявлен механизм очистки от бляшек, вызывающих болезнь Альцгеймера

JAD: в мозге найдены новые мишени для борьбы с болезнью Альцгеймера
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Каролинского института и Центра изучения мозга RIKEN обнаружили два рецептора в мозге, которые регулируют расщепление бета-амилоида — белка, накапливающегося при болезни Альцгеймера. По мнению авторов, это открывает путь к созданию более безопасных и доступных лекарств по сравнению с современными антительными препаратами. Работа опубликована в журнале Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Болезнь Альцгеймера — ведущая причина деменции. Она характеризуется образованием в мозге амилоидных бляшек из белка Aβ (бета-амилоида). В норме этот белок расщепляется ферментом неприлизином. Однако с возрастом и по мере прогрессирования заболевания активность неприлизина снижается, что приводит к накоплению токсичных отложений.

Ученые выяснили, что два рецептора соматостатина — SST1 и SST4 — совместно регулируют уровень неприлизина в гиппокампе, области мозга, критически важной для памяти. В экспериментах на генетически модифицированных мышах отсутствие обоих рецепторов приводило к снижению уровня неприлизина, накоплению бета-амилоида и ухудшению памяти.

Затем исследователи протестировали соединение, активирующее SST1 и SST4. У мышей с признаками болезни Альцгеймера стимуляция этих рецепторов повышала уровень неприлизина, уменьшала амилоидные отложения и улучшала поведенческие показатели. При этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

«Наши результаты показывают, что собственную защитную систему мозга против бета-амилоида можно усилить путем стимуляции этих рецепторов», — отметил Пер Нильссон из Каролинского института.

Сегодня наиболее продвинутые препараты против болезни Альцгеймера основаны на антителах, которые связывают амилоид. Однако такие методы крайне дороги и могут вызывать серьезные побочные реакции. В отличие от них, рецепторы SST1 и SST4 относятся к семейству G-белок-связанных рецепторов — одной из самых изученных групп лекарственных мишеней. Это повышает шансы на разработку малых молекул, способных проникать через гематоэнцефалический барьер, быть дешевле в производстве и применяться в таблетированной форме.

Авторы подчеркнули, что исследование проведено на животных моделях, и до клинического применения еще далеко. Тем не менее открытие указывает на новый, потенциально более мягкий способ замедлить развитие болезни, усиливая естественные механизмы очистки мозга.

Ранее российские ученые выявили продукты, связанные с развитием деменции.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!