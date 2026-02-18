Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Один человек пострадал при атаке беспилотников в Чебоксарах

Минздрав: один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары, он в состоянии средней тяжести в больнице. Об этом сообщает министерство здравоохранения Чувашии в Telegram-канале.

Глава Чувашии Олег Николаев утром 18 февраля сообщил, что дроны дважды атаковали регион — Новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши в Чебоксарском округе. Тогда чиновник писал, что люди не пострадали, как и не было разрушений капитальных строений. В результате атаки повреждены несколько машин.

В минздраве уточнили, что пострадавший мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Вопрос оказания медпомощи находится на личном контроле Николаева.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

Ранее в МИД России обвинили Украину в ударах по местам, где «можно попасть по детям».
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!