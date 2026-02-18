Один человек пострадал при атаке беспилотников в Чебоксарах

Минздрав: один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары, он в состоянии средней тяжести в больнице. Об этом сообщает министерство здравоохранения Чувашии в Telegram-канале.

Глава Чувашии Олег Николаев утром 18 февраля сообщил, что дроны дважды атаковали регион — Новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши в Чебоксарском округе. Тогда чиновник писал, что люди не пострадали, как и не было разрушений капитальных строений. В результате атаки повреждены несколько машин.

В минздраве уточнили, что пострадавший мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Вопрос оказания медпомощи находится на личном контроле Николаева.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

Ранее в МИД России обвинили Украину в ударах по местам, где «можно попасть по детям».