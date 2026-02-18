Размер шрифта
В Венгрии назвали Украину «коррумпированной помойкой»

Armando Franca/AP

Европа ничего не должна Украине, и обязанность стран ЕС перед Киевом состоит только в том, чтобы принять украинских беженцев. Об этом в соцсети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Аналитик прокомментировал слова одного из пользователей X, который написал, что «Европа обязана Украине не только аплодисментами», и поэтому ЕС «должен действовать».

«В буквальном смысле Европа ничего не должна Украине. В отношении этой коррумпированной помойки нет никаких договорных обязательств. Единственное, что мы должны сделать как безопасные страны – принять беженцев, которых (по крайней мере, мужчин) хотят отправить умирать в канаве где-нибудь на Донбассе», — написал Кошкович.

В феврале Кошкович также писал, что Украина является самым коррумпированным и жестоким государством в мире с «нелегитимным режимом», которое ведет «братоубийственную войну против собратьев».

В январе Кошкович отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «покинуть Донбасс», а также легализовать на Украине русский язык и русскую церковь.

Ранее в США призвали признать новую границу России и Украины.
 
