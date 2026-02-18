В Новосибирске 84-летней женщине выплатили пенсию купюрами «Банка Приколов»

Пенсионерке из Новосибирска выплатили пенсию билетами «Банка Приколов». Об этом стало известно Baza.

В прошлом месяце 84-летняя женщина отправилась за пенсией в отделение Почты России на Фасадной улице. Получив 41 тыс. рублей, она не стала проверять купюры, но дома ее 24-летняя внучка заметила, что некоторые из них фальшивые. Она собиралась обратиться в полицию, но так как в помещении отсутствуют камеры видеонаблюдения на кассе, доказательств подмены у нее не было.

В следующем месяце девушка пришла с бабушкой на почту и сама сняла на видео момент получения пенсии, а затем пересчитала выданные средства. Фальшивых банкнот не обнаружилось, однако в конверте не хватало 20 тыс. рублей. Родственницы вернулись в отделение и сообщили о проблеме сотрудникам. Те провели сверку кассы и нашли недостающие купюры, а недостачу объяснили усталостью и ошибкой в подсчетах.

Однако сибирячка расценила происшествие как системную проблему и на этот раз подала заявление в полицию. Ведется проверка.

