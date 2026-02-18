Подросток из Свердловской области пришел в школу с пистолетом и ножами

Ura.ru: в поселке Уфимском девятиклассник пришел в школу с ножами и пистолетом

Подросток принес в школу в поселке Уфимский, расположенном в Свердловской области, несколько ножей и травматический пистолет. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что инцидент произошел 16 февраля. По информации журналистов, ученик девятого класса не посещал занятия, поэтому учителя начали искать мальчика и звонить его родителям.

«Он пришел и сходу стал ругаться со всеми в школе. Кричал: «Зачем вы меня ищете?» Охранник решил успокоить его, а потом увидел, что у парня с собой опасные предметы. Позже приехали силовики и забрали несовершеннолетнего в отдел», — рассказал источник.

Предварительно, у 15-летнего подростка нашли травматический пистолет, пули и ножи.

Авторы публикации обратили внимание, что в прошлом году юношу поставили на учет в психоневрологический диспансер. Это произошло после того, как его поймали с наркотиками.

В межмуниципальном отделе МВД «Красноуфимский» подтвердили информацию о происшествии в образовательном учреждении. Там отметили, что подросток самостоятельно приобрел пневматический пистолет и носил его с собой без какого-либо умысла.

«Полицейские изъяли пистолет <...>. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств приобретения данного предмета несовершеннолетним», — сообщили в ведомстве.

На фоне произошедшего в отношении родителей юноши составили административный протокол о ненадлежащем воспитании ребенка.

Ранее в Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам.